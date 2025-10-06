La música norteña está de luto: muere ‘Tony’ Coronado, voz emblemática del regional mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo de la música regional mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Juan Antonio “Tony” Coronado, reconocido por haber sido vocalista del grupo Los Bravos del Norte.

A través de sus redes sociales, la agrupación Liberación compartió un mensaje de condolencia en el que lamentó profundamente la pérdida de quien consideraban un amigo cercano. La publicación fue acompañada de una imagen en blanco y negro del cantante, símbolo tradicional de duelo.

“Nos unimos a la pena que embarga a la familia y fans de nuestro amigo el Sr. Juan Antonio Coronado [...] enviamos nuestras más sinceras condolencias”, expresó la agrupación en su comunicado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, pero el mensaje ha generado múltiples muestras de cariño por parte de seguidores y colegas del medio artístico.