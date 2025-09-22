La música mexicana suena fuerte: Macario Martínez y Silvana Estrada en Tiny Desk

El Tiny 2025, que se desarrolla del 15 de septiembre al 15 de octubre, ofreció una programación de conciertos latinos transmitidos tres veces por semana a través de YouTube. En este espacio, Macario Martínez realizará una presentación el próximo 8 de octubre, llevando su fusión de rock, folk y huapango a la audiencia global. Unos días después, el 15 de octubre, Silvana Estrada cerrara con broche de oro la serie, reafirmando su lugar como una de las voces más importantes de la música en español actual.

La inclusión de ambos artistas no solo demuestra su calidad interpretativa y autenticidad creativa, sino que también refuerza la presencia de México en la escena musical global.

Martínez, con temas como Sueña Lindo y Si te mentí (incluido en The Last of Us), y Estrada, con composiciones como Marchita, han sabido construir propuestas honestas, arraigadas en lo emocional y en lo cultural.