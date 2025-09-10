La Más Draga 7 se estrena en Morelia con fiesta y transmisión este 30 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo martes 30 de septiembre se vivirá en Morelia el estreno de la séptima temporada de La Más Draga, uno de los shows más populares de arte drag en México.

La información fue compartida a través de redes sociales, donde se invitó al público a disfrutar de la transmisión y de una fiesta posterior con Mónica Herrera, reconocida figura del ambiente LGBTQ+.