La Más Draga 7 se estrena en Morelia con fiesta y transmisión este 30 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo martes 30 de septiembre se vivirá en Morelia el estreno de la séptima temporada de La Más Draga, uno de los shows más populares de arte drag en México.
La información fue compartida a través de redes sociales, donde se invitó al público a disfrutar de la transmisión y de una fiesta posterior con Mónica Herrera, reconocida figura del ambiente LGBTQ+.
La cita será en Virrey de Mendoza #67, en el Centro Histórico de Morelia, a partir de las 9:00 p.m..
Para reservaciones se puso a disposición el número 443 166 3201 vía WhatsApp o inbox.
El cartel promocional revela una temática elemental y espectacular, con looks inspirados en naturaleza, fuego, piedra, y fantasía, reafirmando el alto nivel de producción con el que regresa el programa.
RYE