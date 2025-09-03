La "Lupita" teatral de Mariana Treviño regresa a Mentiras; revelan foto de la actriz

En la fotografía publicada a través de redes sociales, se observa a Treviño completamente caracterizada como Lupita —con peluca rizada, maquillaje vibrante y vestuario ochentero— acompañada del propio López Velarde.

La imagen fue acompañada de un emotivo mensaje donde ambos artistas comparten la carga emocional de reencontrarse con el personaje y el escenario 17 años después.

“Le pedimos a Mariana colocarse de espaldas al espejo... Mariana volteó al espejo y dijo con un susurro: ‘Hola Lupita’”, narró el autor en su publicación.

Este reencuentro no solo simboliza un cierre de ciclo para la actriz, sino también una oportunidad para que el público la vea nuevamente en un entorno que “no es descargable ni reproducible”, como lo describió el autor, en referencia a la magia única del teatro.