La hieren en asalto y mancha de sangre tenis de pasajera en camión; se los cobran nuevos

En ese momento, quedaron de acuerdo que le daría 400 pesos y después la joven se comunicaría con ella para avisarle cuándo llegaban los tenis nuevos, pero las mujeres se rehusaron a irse y le pidieron su INE, a lo cual ella se negó porque la necesitaba.

Y ante la respuesta negativa, las mujeres le exigieron mil pesos, “me fui caminando a mi casa, me persiguieron, (…) me dijeron que entonces les pagara los tenis y procedí a darle 1000 pesos, ya que ella me dijo que con eso estaba bien y me fui”.

Paola Preciado afirmó que luego del asalto lo único que deseaba era llegar a su casa, así que más tarde se contactó con Cynthia (la muchacha de los tenis) para entregarle los 100 pesos restantes, pero también para que le diera los tenis que había manchado de sangre ya que se los estaba pagando, pero nada de eso pasó.

Cinthia se negó a entregar los tenis y asestó con un mensaje que dejó fría a Paola:

-Cinthia: No, lo siento yo no te voy a dar nada... todavía que me los manchas quieres que te los de.

-Paola: pero por lo mismo te los pagué.

-Cinthia: Lo siento, pero no me voy a regresar e ir descalza nomás por tu error.. Siento lo que pasaste, pero sé empática también. Hubieras hecho lo mismo, aunque digas que no. Es lo menos que podías hacer.

Y continuó Cinthia con el argumento de que “yo también merezco unos nuevos y no te los estoy exigiendo. Así déjalo que te sirva de experiencia”.