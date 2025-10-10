La Granja VIP se podrá ver 24/7 en Disney+ Premium

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vida de campo, sin lujos ni filtros, será la nueva rutina de 16 celebridades que participarán en “La Granja VIP 2025”, el nuevo reality show de TV Azteca que estrena este 12 de octubre y que podrá verse en Disney+ Premium con transmisión 24/7.

Inspirado en un formato chileno, este programa traslada a figuras como Alfredo Adame, Sandra Itzel, Lis Vega, Kim Shantal y Alberto del Río a una finca real en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde deberán enfrentar tareas propias del campo como ordeñar vacas, sembrar hortalizas, limpiar corrales y cuidar animales.

Cada semana se celebrarán galas temáticas que incluyen pruebas, nominaciones, estrategias y hasta “traiciones”, según informó la producción. El público tendrá la última palabra salvando a su favorito a través de votaciones.