Entretenimiento

La Granja VIP se podrá ver 24/7 en Disney+ Premium

Las galas serán de lunes a viernes y domingos por Azteca Uno
16 celebridades vivirán 10 semanas en una finca real del Ajusco
16 celebridades vivirán 10 semanas en una finca real del AjuscoESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vida de campo, sin lujos ni filtros, será la nueva rutina de 16 celebridades que participarán en “La Granja VIP 2025”, el nuevo reality show de TV Azteca que estrena este 12 de octubre y que podrá verse en Disney+ Premium con transmisión 24/7.

Inspirado en un formato chileno, este programa traslada a figuras como Alfredo Adame, Sandra Itzel, Lis Vega, Kim Shantal y Alberto del Río a una finca real en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde deberán enfrentar tareas propias del campo como ordeñar vacas, sembrar hortalizas, limpiar corrales y cuidar animales.

Cada semana se celebrarán galas temáticas que incluyen pruebas, nominaciones, estrategias y hasta “traiciones”, según informó la producción. El público tendrá la última palabra salvando a su favorito a través de votaciones.

Horarios de galas en Azteca Uno:

Domingo 8:00 p.m. – Gala principal y eliminación

Lunes 9:00 p.m. – Prueba del capataz

Martes 9:00 p.m. – Nominaciones

Miércoles 9:00 p.m. – Asamblea estratégica

Jueves 9:00 p.m. – Día de salvación

Viernes 9:00 p.m. – Día de traición

Los momentos más intensos, íntimos y sin edición estarán disponibles solo en Disney+ Premium, mediante una suscripción mensual de 319 pesos mexicanos. Esta opción permitirá ver lo que sucede en la granja las 24 horas del día.

TV Azteca destacó que esta transmisión continua brindará acceso exclusivo a los retos físicos, conflictos, romances, estrategias y tareas diarias que no se verán en las galas de televisión.

Te puede interesar:
La Granja VIP, sin "baquetones" y "chanchullos": Adal Ramones
16 celebridades vivirán 10 semanas en una finca real del Ajusco

RPO

La Granja VIP
Disney+ Premium

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com