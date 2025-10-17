La Granja VIP: Rey Grupero señala trampa de Eleazar en juego de salvación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva polémica sacude el reality show La Granja VIP. El influencer y comentarista del programa, Rey Grupero, denunció en redes sociales que el actor Eleazar Gómez habría cometido una trampa durante la reciente prueba de salvación.

Aunque no participó como crítico en la gala más reciente, Rey Grupero fue testigo del juego como parte del público y no dudó en compartir su punto de vista en un video.