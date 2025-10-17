Entretenimiento

La Granja VIP: Rey Grupero señala trampa de Eleazar en juego de salvación

Rey Grupero afirma que Eleazar Gómez hizo trampa en La Granja VIP
El influencer asegura que no fue "ventaja", sino una clara infracción
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva polémica sacude el reality show La Granja VIP. El influencer y comentarista del programa, Rey Grupero, denunció en redes sociales que el actor Eleazar Gómez habría cometido una trampa durante la reciente prueba de salvación.

Aunque no participó como crítico en la gala más reciente, Rey Grupero fue testigo del juego como parte del público y no dudó en compartir su punto de vista en un video.

Según explicó, el error no fue menor. La instrucción del juego era “inclinarse”, pero Eleazar —al parecer aprovechando su estatura— se colgó del balcón, lo que representaría una violación directa a las reglas del reto.

El también creador de contenido fue enfático en que su compromiso como analista del show es con el público, no con sus amistades dentro del programa.

Hasta el momento, la producción de La Granja VIP no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la acusación. En redes sociales, la audiencia exige claridad y sanciones, en caso de confirmarse la irregularidad.

