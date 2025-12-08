La Granja VIP: Adal Ramones calla en vivo a Kim Shantal y en redes estallan contra el conductor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva polémica estalló en torno al conductor Adal Ramones tras su participación en el programa dominical de La Granja VIP, donde fue duramente criticado por callar en vivo a la influencer Kim Shantal durante un intercambio verbal que involucraba al actor Eleazar Gómez.
Durante el programa del domingo por la noche, el tema principal fue el enfrentamiento entre Eleazar Gómez y “El Patrón”, que provocó tensión dentro del reality. En medio de la discusión, Kim Shantal intervino con comentarios en contra de Eleazar, lo que llevó a Adal Ramones a pedirle que se callara en plena transmisión, generando molestia tanto entre los participantes como entre la audiencia digital.
Los señalamientos en redes no se hicieron esperar. “Calladas no nos vemos más bonitas”, escribió la usuaria @erika.alderetes. Otra internauta, @nid_tr, cuestionó: “¿Te imaginas que tu hija estuviera en el lugar de Kim y un tipo como tú le hiciera lo que hoy hiciste?”. Por su parte, @elbuenroy añadió: “Qué conveniente que fue la única en levantar la voz y no mencionaron lo violento que ha sido no sólo con ella sino con Teo”.
En diversos comentarios, y desde el inicio del reality de TV Azteca, los espectadores acusan a la producción de intentar "limpiar" la imagen de Eleazar Gómez, luego de que este fuera sentenciado por agredir físicamente a su entonces pareja. "Qué vergüenza la forma en la que callaste a Kim [...] Qué triste que te prestes a esas cosas por un sueldo", reclamó @liza_bdd. Para muchos usuarios, la actitud de Adal refleja una línea editorial que invisibiliza las denuncias de mujeres y favorece a personajes polémicos.
Hasta el momento, ni Adal Ramones ni la producción del reality han ofrecido una declaración oficial. Mientras tanto, el debate sigue activo en redes sociales, donde la audiencia demanda mayor imparcialidad, respeto a las voces femeninas y responsabilidad sobre el mensaje que se transmite en la televisión abierta.
rmr