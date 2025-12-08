La Granja VIP: Adal Ramones calla en vivo a Kim Shantal y en redes estallan contra el conductor

Los señalamientos en redes no se hicieron esperar. “Calladas no nos vemos más bonitas”, escribió la usuaria @erika.alderetes. Otra internauta, @nid_tr, cuestionó: “¿Te imaginas que tu hija estuviera en el lugar de Kim y un tipo como tú le hiciera lo que hoy hiciste?”. Por su parte, @elbuenroy añadió: “Qué conveniente que fue la única en levantar la voz y no mencionaron lo violento que ha sido no sólo con ella sino con Teo”.

En diversos comentarios, y desde el inicio del reality de TV Azteca, los espectadores acusan a la producción de intentar "limpiar" la imagen de Eleazar Gómez, luego de que este fuera sentenciado por agredir físicamente a su entonces pareja. "Qué vergüenza la forma en la que callaste a Kim [...] Qué triste que te prestes a esas cosas por un sueldo", reclamó @liza_bdd. Para muchos usuarios, la actitud de Adal refleja una línea editorial que invisibiliza las denuncias de mujeres y favorece a personajes polémicos.