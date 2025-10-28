Entretenimiento

¡La fecha está fijada! Zarpa la segunda temporada de One Piece en marzo de 2026

Los Sombreros de Paja regresan a la Gran Ruta con nuevas aventuras y desafíos
¡La fecha está fijada! Zarpa la segunda temporada de One Piece en marzo de 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada segunda temporada de One Piece: Rumbo a la Gran Ruta se estrenará en Netflix el 10 de marzo de 2026, continuando la épica travesía de Luffy y los Sombreros de Paja en su búsqueda del legendario tesoro conocido como el One Piece, de acuerdo al reporte de Bloomberg.

🗺️ ¿Qué nos espera en esta nueva temporada?

La trama de esta entrega se centrará en la travesía de los protagonistas hacia la Grand Line, un mar legendario lleno de peligros y maravillas. Se enfrentarán a adversarios más feroces y asumirán misiones más peligrosas que pondrán a prueba sus sueños y habilidades.

La temporada abarcará desde Loguetown, la última parada antes de la Grand Line, hasta el Reino de Arabasta, incluyendo islas emblemáticas como Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

🎭 Nuevos personajes y elenco

Esta temporada introducirá personajes clave del universo de One Piece, como Tony Tony Chopper, Nico Robin y Crocodile, interpretados por actores de renombre como Joe Manganiello.

El elenco principal regresa con:

  • Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

  • Mackenyu como Roronoa Zoro

  • Emily Rudd como Nami

  • Jacob Romero como Usopp

  • Taz Skylar como Sanji

🌟 Impacto global y expectativas

Datos compartidos por medios especializados señalan que la primera temporada de One Piece en live-action se convirtió en un fenómeno global, alcanzando el número uno en más de 75 países y acumulando casi 100 millones de vistas.

Con la segunda temporada en camino, las expectativas son altas, prometiendo una aventura aún más emocionante y fiel al material original.

