¡La fecha está fijada! Zarpa la segunda temporada de One Piece en marzo de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada segunda temporada de One Piece: Rumbo a la Gran Ruta se estrenará en Netflix el 10 de marzo de 2026, continuando la épica travesía de Luffy y los Sombreros de Paja en su búsqueda del legendario tesoro conocido como el One Piece, de acuerdo al reporte de Bloomberg.
🗺️ ¿Qué nos espera en esta nueva temporada?
La trama de esta entrega se centrará en la travesía de los protagonistas hacia la Grand Line, un mar legendario lleno de peligros y maravillas. Se enfrentarán a adversarios más feroces y asumirán misiones más peligrosas que pondrán a prueba sus sueños y habilidades.
La temporada abarcará desde Loguetown, la última parada antes de la Grand Line, hasta el Reino de Arabasta, incluyendo islas emblemáticas como Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.
Esta temporada introducirá personajes clave del universo de One Piece, como Tony Tony Chopper, Nico Robin y Crocodile, interpretados por actores de renombre como Joe Manganiello.
El elenco principal regresa con:
Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
Mackenyu como Roronoa Zoro
Emily Rudd como Nami
Jacob Romero como Usopp
Taz Skylar como Sanji
Datos compartidos por medios especializados señalan que la primera temporada de One Piece en live-action se convirtió en un fenómeno global, alcanzando el número uno en más de 75 países y acumulando casi 100 millones de vistas.
Con la segunda temporada en camino, las expectativas son altas, prometiendo una aventura aún más emocionante y fiel al material original.
SHA