¡La fecha está fijada! Zarpa la segunda temporada de One Piece en marzo de 2026

🗺️ ¿Qué nos espera en esta nueva temporada?

La trama de esta entrega se centrará en la travesía de los protagonistas hacia la Grand Line, un mar legendario lleno de peligros y maravillas. Se enfrentarán a adversarios más feroces y asumirán misiones más peligrosas que pondrán a prueba sus sueños y habilidades.

La temporada abarcará desde Loguetown, la última parada antes de la Grand Line, hasta el Reino de Arabasta, incluyendo islas emblemáticas como Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

🎭 Nuevos personajes y elenco

Esta temporada introducirá personajes clave del universo de One Piece, como Tony Tony Chopper, Nico Robin y Crocodile, interpretados por actores de renombre como Joe Manganiello.

El elenco principal regresa con: