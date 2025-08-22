La Doña regresa a la pantalla grande en el FICM 2025

El investigador Rafael Aviña destaca en sus textos que María Félix fue descubierta por el cineasta Fernando A. Palacios en la calle Palma, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando tenía apenas 26 años. Su debut en el cine ocurrió con El Peñón de las Ánimas al lado de Jorge Negrete, con quien años después viviría un romance legendario.

Cabe mencionar que recientemente el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) también rindió homenaje a “La Doña”, exhibiendo una selección de sus películas más icónicas bajo el título María Félix ‘La Doña’, en un programa organizado en colaboración con el FICM.

El FICM 2025 se celebrará del 10 al 19 de octubre en su formato presencial en Morelia, con funciones virtuales a través de nuestrocine.mx. La función inaugural tendrá lugar el 10 de octubre, con proyecciones preinaugurales desde el 9.