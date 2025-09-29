‘La dama plateada’ llega para romper las reglas en la nueva temporada de Bridgerton

La nueva entrega de la serie de época más vista de Netflix pondrá en escena un elegante baile de máscaras, donde surgirá un romance tan inesperado como imposible, listo para sacudir a la alta sociedad londinense. Benedict, el segundo hijo de la familia Bridgerton y conocido por su espíritu libre y artístico, verá su vida amorosa trastocada cuando conozca a una enigmática mujer apodada “la dama plateada”.

El evento, organizado por la matriarca Violet Bridgerton, servirá como punto de partida para una historia cargada de deseo, secretos y desafíos sociales.

De acuerdo el director, el rodaje concluyó en junio de 2025 y actualmente la serie se encuentra en una etapa intensa de postproducción. Esta fase se extenderá varios meses, lo que justifica que el estreno esté programado para el 2026.

Bridgerton está basada en las novelas de Julia Quinn y es producida por Shondaland, la casa de la reconocida productora Shonda Rhimes. La serie ha sido elogiada por su estilo visual, música moderna versionada en clave clásica y tramas que cruzan el romance con críticas sociales sutiles.

