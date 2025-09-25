La canción viral de TikTok que esconde una letra perturbadora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una canción brasileña que aparenta ser un inocente tema pop de los años 80 ha causado controversia global tras hacerse viral en TikTok. Se trata de Predador de Perereca, un remix generado con inteligencia artificial que esconde una letra tan explícita como perturbadora.

El tema, que circula en redes etiquetado como si fuera de 1982, en realidad es una adaptación retro del éxito de funk carioca lanzado en 2015 por MC Jhey, artista de São Paulo. La nueva versión, resucitada por Blow Records, mezcla sintetizadores nostálgicos con la letra original sin alteraciones. El resultado: un éxito rotundo en redes sociales... hasta que los usuarios angloparlantes comenzaron a traducir su contenido.

Desde junio de este año, el remix ha acumulado más de tres millones de reproducciones en TikTok, acompañado de videos en los que usuarios bailan, reaccionan o simplemente se dejan llevar por el pegajoso ritmo. Sin embargo, muchos se detuvieron en seco al entender lo que realmente estaban cantando.