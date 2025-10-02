Kumbia Kings anuncia nuevo CD con varios ft tras más de 20 años

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Después de más de dos décadas sin estrenar nueva música, el grupo Kumbia Kings anunció el lanzamiento de su próximo álbum, cuya lista de canciones ya fue revelada en redes sociales.

El anuncio fue realizado en sus cuentas oficiales, donde expresaron estar “profundamente felices, agradecidos y orgullosos” por este nuevo capítulo en su trayectoria.

La agrupación adelantó que el material contará con la participación de reconocidos artistas internacionales, aunque todavía no han sido revelados los nombres.