Kumbia Kings anuncia nuevo CD con varios ft tras más de 20 años

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Después de más de dos décadas sin estrenar nueva música, el grupo Kumbia Kings anunció el lanzamiento de su próximo álbum, cuya lista de canciones ya fue revelada en redes sociales.
El anuncio fue realizado en sus cuentas oficiales, donde expresaron estar “profundamente felices, agradecidos y orgullosos” por este nuevo capítulo en su trayectoria.
La agrupación adelantó que el material contará con la participación de reconocidos artistas internacionales, aunque todavía no han sido revelados los nombres.
El nuevo álbum incluye temas como Rumba (Kings of Kumbia), Tanto en un beso, Amor fugaz, La jirafa, Hasta aquí, Cómo duele perderte, Última llamada, El karma, Ella, Te amo, No fui yo y Una traición no se olvida, entre otros.
Los Kumbia Kings, fundados en 1999 por A.B. Quintanilla, fusionaron cumbia, hip hop, R&B y reguetón, y marcaron a generaciones en México, Estados Unidos y América Latina con éxitos como Shhh!, Azúcar y Na na na.
Este regreso promete consolidar nuevamente su lugar en la escena musical latina.
Ésta es la lista, con artistas sorpresa:
RYE-