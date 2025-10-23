Krispy Kreme lanza su promo de miedo para Halloween

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡El Halloween llegó a Krispy Kreme con una oferta que da miedo de buena! Del 23 al 25 de octubre, todas las donas están a solo $23 cada una. ¡Es el momento perfecto para disfrutar de las delicias temáticas de la temporada!

La tienda lanza una promoción especial de Halloween con donas decoradas con diseños espeluznantes, perfectas para disfrutar en estas fechas. Desde calabazas y calaveras hasta donas de chocolate cubiertas con sabores únicos. ¡Un festín para los amantes de los dulces y el terror!

📅 Fechas clave: