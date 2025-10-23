Entretenimiento

Krispy Kreme lanza su promo de miedo para Halloween

Celebra Halloween con un dulce susto: ¡todas las donas a un precio de miedo!
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡El Halloween llegó a Krispy Kreme con una oferta que da miedo de buena! Del 23 al 25 de octubre, todas las donas están a solo $23 cada una. ¡Es el momento perfecto para disfrutar de las delicias temáticas de la temporada!

La tienda lanza una promoción especial de Halloween con donas decoradas con diseños espeluznantes, perfectas para disfrutar en estas fechas. Desde calabazas y calaveras hasta donas de chocolate cubiertas con sabores únicos. ¡Un festín para los amantes de los dulces y el terror!

📅 Fechas clave:

  • Promoción disponible: 23 al 25 de octubre

  • Precio: $23 por dona

  • Disponible en tiendas y por delivery

  • Aplica en tiendas Krispy Kreme, excepto en Liverpool, HEB, OXXO y aeropuertos

¡No te lo pierdas!

Disfruta de un delicioso Dona Susto para darle un toque único a tu Halloween. Recuerda, solo tienes hasta el 25 de octubre para aprovechar esta oferta. Además, puedes pedir tus donas a través del delivery para recibirlas directamente en tu casa.

