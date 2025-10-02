Kleenex lanza papel higiénico edición Halloween que brilla en la oscuridad

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- En supermercados de Nuevo León apareció un producto que ha llamado la atención de clientes y usuarios en redes sociales: un papel higiénico edición especial de Halloween que brilla en la oscuridad.

La imagen fue compartida en redes sociales por la página “Qué hacer en NL”, donde se observa un paquete de la marca Kleenex con estampados alusivos a la temporada: murciélagos, cementerios, calaveras y manos saliendo de tumbas.

Lo más llamativo es que en el empaque se lee “Glow in the dark – Brilla en la oscuridad”, lo que generó sorpresa y comentarios divertidos en internet.

El paquete contiene seis rollos de doble hoja, con diseño especial de Noche de Brujas, pensado como un producto temático de temporada.

La publicación rápidamente se viralizó, ya que no es común encontrar un artículo de uso cotidiano con estas características, que combina lo útil con lo festivo.