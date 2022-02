Kimberly Irene arremete contra Las Pérdidas y ellas le responden

Resulta que en entrevista Kimberly Irene llamó a Wendy, Paola y otras chicas del grupo "hipócritas", lo que sorprendió a muchos ya que se dio a conocer gracias a ellas.

En entrevista aseveró que ella mantiene una buena relación con Las Perdidas, pero reconoció que algo que no le gusta de ellas es que son "hipócritas".

"Fíjate que yo me la llevo muy con todas, con nomás eso sí, no me gusta, y yo se los he dicho, que son muy hipócritas, hablan de una de otra cuando están todas juntas, y eso todos los sabemos", dijo.