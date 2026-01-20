KFC y Hello Kitty sorprenden con llaveros coleccionables y ¡los queremos todos!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos de Hello Kitty y sus amigos podrán encontrar en los restaurantes de KFC México una nueva y divertida promoción.
Se trata de una serie de 6 llaveros coleccionables que se suman a la experiencia de disfrutar el delicioso menú de la cadena de comida rápida.
Cada uno de los llaveros tiene un costo de 109 pesos si se adquiere de manera individual. Sin embargo, si prefieres una oferta más económica, puedes obtener uno de los llaveros al realizar la compra de cualquier combo y agregar solo 49 pesos.
Esta promoción llega como una opción ideal para los amantes de los personajes de Sanrio, que podrán llevarse a casa uno de los famosos llaveros con el icónico diseño de Hello Kitty y sus adorables amigos.
La promoción ya está disponible en todos los establecimientos de KFC México, por tiempo limitado o hasta agotar existencias, de acuerdo a reportes en redes sociales.
KFC confirmó la llegada de esta colección con la siguiente publicación:
RYE-