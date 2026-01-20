KFC y Hello Kitty sorprenden con llaveros coleccionables y ¡los queremos todos!

Esta promoción llega como una opción ideal para los amantes de los personajes de Sanrio, que podrán llevarse a casa uno de los famosos llaveros con el icónico diseño de Hello Kitty y sus adorables amigos.

La promoción ya está disponible en todos los establecimientos de KFC México, por tiempo limitado o hasta agotar existencias, de acuerdo a reportes en redes sociales.

KFC confirmó la llegada de esta colección con la siguiente publicación: