Kevin Spacey vive sin casa tras acusaciones; se aloja en Airbnb

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Kevin Spacey habló por primera vez en mucho tiempo sobre su situación personal y financiera, tras los escándalos de agresión sexual que marcaron su carrera desde 2017. En entrevista con The Telegraph, reconoció que su situación económica se ha deteriorado a tal grado que actualmente no tiene una casa donde vivir.

Spacey reveló que el proceso legal y el rechazo profesional que enfrentó tras ser acusado por más de 30 hombres, aunque finalmente fue absuelto en 2023, le dejaron sin ahorros y obligado a vender su vivienda. Desde entonces, se ha visto forzado a vivir como lo hacía al inicio de su carrera: rentando habitaciones de hotel o alojándose en Airbnb en los lugares donde encuentra trabajo.

“Lo superas. De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida, cuando simplemente iba donde había trabajo. Todo está guardado y espero que, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo”, compartió el actor.