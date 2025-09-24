Kendrick Lamar en CDMX: sin sold out, pero con entrega total

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más allá de la controversia por la supuesta baja venta de boletos, Kendrick Lamar ofreció un concierto memorable en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En un espectáculo cargado de introspección, poder lírico y homenajes a las raíces del soul y el R&B, el rapero demostró por qué es uno de los artistas más influyentes de su generación.

Desde días antes, en redes sociales circulaban rumores sobre la “baja demanda” de boletos, lo que dio pie a una narrativa de fracaso inminente. Algunos llegaron a especular con la cancelación del evento. Irónicamente, fue el concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes —programado el mismo día— el que sí fue cancelado.

Kendrick, sin embargo, apareció puntual y contundente. A las 9:30 de la noche, las pantallas del estadio mostraron su silueta mientras sonaba “wacced out murals”. Desde ese momento, quedó claro que lo que importaba no era la asistencia, sino la experiencia.