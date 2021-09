Kendall Jenner donará casas a gente necesitada en Jalisco

Jalisco (MiMorelia.com).- La modelo Kendall Jenner informó que realizará una obra benéfica en Jalisco para ayudar a las comunidades más vulnerables del estado.

Durante una entrevista en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la modeló declaró que la destilaría con la que trabaja recicla fibras de agave para realizar ladrillos, mismos que utilizará para crear viviendas que serán donadas a los habitantes del estado, además de que también ayudará a terminar de construir un hospital en la zona.

“Encontramos una manera de aprovechar los residuos de agave, las fibras de agave y los residuos de agua, y construir un ladrillo sostenible… Los estamos donando y construyendo casas para la gente que necesita hogares”, declaró Kendall.

Además, la modelo señaló que donará parte de las ganancias de su tequila a la iniciativa One Percent for the Planet, un proyecto de sostenibilidad que busca crear un entorno saludable: “Donamos el uno por ciento de nuestros beneficios a iniciativas para salvar el planeta”.

Las declaraciones surgen en medio de una ola de críticas que la también socialité recibió en redes sociales por parte de los usuarios, quienes la acusaron de apropiación cultural.