Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance con aparición en París

El mundo del espectáculo y la política se cruzan en una inesperada historia de amor: la cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmaron su relación sentimental con una aparición pública en París.

Este fin de semana, ambos fueron vistos tomados de la mano en el cabaré Crazy Horse, uno de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. La presencia de fotógrafos no pareció incomodar a la pareja, quienes se mostraron sonrientes y relajados durante el espectáculo.