Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance con aparición en París

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del espectáculo y la política se cruzan en una inesperada historia de amor: la cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmaron su relación sentimental con una aparición pública en París.
Este fin de semana, ambos fueron vistos tomados de la mano en el cabaré Crazy Horse, uno de los lugares más emblemáticos de la capital francesa. La presencia de fotógrafos no pareció incomodar a la pareja, quienes se mostraron sonrientes y relajados durante el espectáculo.
Desde julio de este año, los rumores sobre un posible vínculo entre ambas celebridades comenzaron a tomar fuerza, cuando fueron captados cenando en Montreal. Semanas después, circularon imágenes en las que se les veía compartiendo un paseo en yate en la costa de Santa Bárbara, California.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales, pero la secuencia de apariciones ha bastado para confirmar que la relación es real.
Katy Perry se separó del actor Orlando Bloom a mediados de 2025, con quien comparte una hija. Por su parte, Justin Trudeau anunció en 2023 su separación de Sophie Grégoire, madre de sus tres hijos y su esposa durante casi dos décadas.
Ambos han mantenido una vida pública intensa: Perry se encuentra promocionando su nuevo álbum “143” y preparando su gira “The Lifetimes Tour”, mientras que Trudeau, tras dejar el poder en Canadá, ha permanecido activo en círculos académicos y foros internacionales.
