Katy Perry confirma relación con Justin Trudeau durante concierto en Londres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Katy Perry, de 40 años de edad, sorprendió a sus fans en Londres al confirmar públicamente su relación con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de 53 años.

Durante su concierto del pasado 13 de octubre, como parte de su gira The Lifetimes Tour, la artista dejó entrever su situación sentimental al interactuar con un fan en el escenario.

“¡Estoy comprometida con alguien que solía dirigir un país!”, expresó entre risas, luego de que un asistente llamado Darren le hiciera una inesperada propuesta de matrimonio.

Previo a ese momento, Katy comentó entre el público:

“No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo... pero ya no”.

Las declaraciones alimentaron los rumores que iniciaron meses atrás, cuando fue vista junto a Justin Trudeau a bordo de un yate en California. Las imágenes, difundidas por el medio británico Daily Mail, mostraban a ambos en actitud afectuosa, besándose y abrazándose.