Karol G cantará en el Vaticano, pero no todos sus éxitos estarán permitidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 13 de septiembre de 2025 se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro del Vaticano el concierto “Grace for the World”, en el marco del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y las celebraciones del Año Jubilar 2025. El evento será dirigido por Pharrell Williams y el tenor Andrea Bocelli, con invitados de talla internacional como Karol G, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam y Angélique Kidjo.

La presencia de Karol G ha generado debate, pues muchas de sus canciones incluyen referencias a la sensualidad y el deseo. Temas como ‘Qlona’, ‘Punto G’ y ‘+57’ —este último criticado por su polémico contenido— son parte de los que no podrá interpretar en el Vaticano. Incluso, la cantante se disculpó en 2024 por las letras de este último, asegurando que “todavía tengo mucho por aprender”.

En redes sociales se ha especulado sobre cuáles serán los temas permitidos para la ocasión. Entre las apuestas más mencionadas está una posible interpretación de ‘Vivo por ella’ a dueto con Andrea Bocelli, además del tema espiritual ‘Milagros’, que la artista lanzó como parte de un documental.

La expectativa crece entre los fans y la prensa internacional, pues se trata de una oportunidad única para ver a la cantante colombiana en un escenario religioso y cultural de tanta relevancia, adaptando su estilo a un contexto solemne y simbólico.

agm