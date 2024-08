¡Karely Ruiz está embarazada! lo confirma con publicación en Instagram

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz de contenido para adultos, Karely Ruiz anunció este sábado su embarazo a través de redes sociales.

En la publicación que realizó en Instagram, Karely escribió:

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí te cuidaré y te amaré por siempre" se lee.