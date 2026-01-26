Kanye West reconoce errores y pide perdón por actos antisemitas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de años en los que su nombre estuvo ligado más a la polémica que a la música, Kanye West volvió al centro de la conversación pública tras ofrecer una disculpa abierta por sus declaraciones y actos antisemitas, a unos días de presentarse en México.

La disculpa fue publicada a través de una carta en el diario The Wall Street Journal, donde el rapero y productor estadounidense habló por primera vez con mayor profundidad sobre los problemas de salud mental que, asegura, influyeron en su comportamiento durante los episodios más controvertidos de su carrera.

En el texto, West, de 48 años, explicó que hace 25 años sufrió un accidente automovilístico que le provocó una fractura de mandíbula y una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro, misma que no fue tratada adecuadamente sino hasta 2023, cuando recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1.

“Cuando estás en manía, no crees que estés enfermo. Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo”, escribió el artista, al tiempo que describió lo estigmatizante que resulta vivir con una enfermedad mental grave.

Bajo este contexto, Kanye West reconoció que perdió contacto con la realidad y tomó decisiones que hoy lamenta profundamente, entre ellas el uso de la esvástica y la comercialización de camisetas con ese símbolo.