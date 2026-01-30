Entretenimiento

Kanye West lanza boletos 2x1 para sus conciertos en CDMX

Promoción 2x1 válida solo en zonas seleccionadas
Ambos shows arrancan a las 20:00 horas
Rodrigo Peña
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Kanye West, ahora conocido como YE, sorprendió a sus seguidores al lanzar una promoción especial de boletos 2x1 para sus conciertos programados este fin de semana en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México, a través del sistema Superboletos.

La información se dio a conocer luego de que el artista fuera captado realizando la prueba de sonido en el recinto, previo a disfrutar de una cena en un reconocido restaurante de Polanco, donde incluso se tomó fotografías con miembros del staff.

Para el viernes 30 de enero de 2026, la promoción 2x1 aplica únicamente en la zona Barrera, cuyos boletos tienen un costo individual de 10 mil 500 pesos.

Mientras tanto, para el sábado 31 de enero de 2026, el 2x1 estará disponible tanto en la zona Barrera ($10,500) como en el Primer Tendido, con boletos de 7 mil pesos.

Ambos conciertos están programados para iniciar a las 20:00 horas, y se espera una alta asistencia de fanáticos provenientes de distintos estados del país.

Kanye West
Conciertos CDMX

