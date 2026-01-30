Kanye West lanza boletos 2x1 para sus conciertos en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Kanye West, ahora conocido como YE, sorprendió a sus seguidores al lanzar una promoción especial de boletos 2x1 para sus conciertos programados este fin de semana en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México, a través del sistema Superboletos.

La información se dio a conocer luego de que el artista fuera captado realizando la prueba de sonido en el recinto, previo a disfrutar de una cena en un reconocido restaurante de Polanco, donde incluso se tomó fotografías con miembros del staff.