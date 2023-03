Kalimba es acusado de abuso sexual por la cantante Melisa Galindo [VIDEO]

Ella decidió sacarlos de su casa y acompañarlos a casa del intérprete, fue ahí cuando él la volvió a tocar recordó diciendo “primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘Fue sin querer, no me voy a mal viajar, está borracho, viene toda su gente’ cero a salvo me sentía y me tapé”

Narra que en ese momento pensó es esperar a que las personas se distrajeran y tuviera la oportunidad de irse, pero en ese tiempo pasaron más tocamientos que la hicieron sentir incómoda, además señala que en cierto momento él le recordó sobre una ocasión en la que se besaron durante un video musical, a lo que ella le respondió que estaba muy equivocado, “yo cuando actúo no siento nada, se desconecta Melissa del personaje y la que te besó fue la actriz”, pero luego de esto recibió una propuesta.