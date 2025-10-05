¡Kali Uchis viene a México! La cantante anuncia tres fechas en el país

En una de sus publicaciones, una fan mexicana le pidió que hablara más español durante sus conciertos, a lo que Kali respondió: “Cuando llego a LATAM voy a hablar español 100%, y son tres fechas en México”, mensaje que acompañó con un emoji de beso, confirmando el anuncio de próximas fechas.

Aunque aún no se han anunciado los lugares ni las fechas de las presentaciones, los seguidores esperan que las ciudades elegidas incluyan Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes habituales en giras anteriores.

