Kali Uchis llega a México: conoce las fechas de su gira 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Kali Uchis ha confirmado tres presentaciones en México como parte de su gira “Sincerely, Tour” por Latinoamérica en 2026. Las fechas están programadas para finales de febrero, en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

La primera parada en tierras mexicanas será el 21 de febrero en el Auditorio Banamex de Monterrey, seguida por una segunda presentación el 22 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara. El recorrido por México cerrará el 25 de febrero en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.