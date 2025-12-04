Justin Trudeau y Katy Perry comparten su primera foto juntos con el ex primer ministro de Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un encuentro que combinó diplomacia, arte y amistad, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la cantante Katy Perry compartieron un almuerzo en Japón con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko Kishida.

La reunión se realizó en el marco del viaje de ambos visitantes a Japón, donde Katy Perry ofreció conciertos los días 3 y 4 de diciembre de 2025 en la Super Arena de Saitama. Aunque Trudeau no ha especificado públicamente el motivo de su visita, se presume que acompaña a la artista durante su gira.

A través de redes sociales, Fumio Kishida compartió imágenes del encuentro, en las que aparecen los cuatro posando junto a un árbol de Navidad. El ex mandatario japonés expresó su alegría por continuar la amistad con Trudeau después de sus respectivos mandatos.