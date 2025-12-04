Justin Trudeau y Katy Perry comparten su primera foto juntos con el ex primer ministro de Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un encuentro que combinó diplomacia, arte y amistad, el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la cantante Katy Perry compartieron un almuerzo en Japón con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko Kishida.
La reunión se realizó en el marco del viaje de ambos visitantes a Japón, donde Katy Perry ofreció conciertos los días 3 y 4 de diciembre de 2025 en la Super Arena de Saitama. Aunque Trudeau no ha especificado públicamente el motivo de su visita, se presume que acompaña a la artista durante su gira.
A través de redes sociales, Fumio Kishida compartió imágenes del encuentro, en las que aparecen los cuatro posando junto a un árbol de Navidad. El ex mandatario japonés expresó su alegría por continuar la amistad con Trudeau después de sus respectivos mandatos.
Trudeau respondió al gesto con un mensaje de agradecimiento:
“Katy y yo disfrutamos mucho la conversación y la oportunidad de reencontrarnos”, comentó, destacando el compromiso de Kishida con el orden internacional.
En un segundo mensaje, Kishida compartió una fotografía únicamente con Justin Trudeau, recordando su visita al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima durante la Cumbre del G7. Además, reafirmó la importancia de Canadá como socio estratégico para Japón.
“Canadá es un aliado extremadamente importante para Japón en todas las áreas”, escribió Kishida, asegurando que la colaboración bilateral continuará.
