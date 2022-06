Justin Bieber sufre parálisis facial; no puede mover la mitad del rostro

Estados Unidos (MiMorelia.com).- El cantante Justin Bieber sufre de parálisis facial, por lo que no puede mover la mitad de su rostro y debido a ello tuvo que cancelar algunos conciertos.

El intérprete de "Sorry" dio una actualización a sus fanáticos en la que indica que tiene el síndrome de Ramsay Hunt, un virus que impide el movimiento de los músculos faciales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el cantante mostró cómo es que no puede parpadear ni hacer nada de uno de los lados de su cara.

"Por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales, y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreir con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve".

Justin Bieber explicó que físicamente no está en condiciones de dar conciertos "Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme".

Añadió que se tomará un tiempo para descansar y relajarse y agradeció a sus fans su cariño "Los amo, chicos".