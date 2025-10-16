Justin Bieber se luce con banda sinaloense en Los Ángeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Justin Bieber después de llevar serenata con mariachi a su esposa y bailar al ritmo de “Hermoso Cariño”, ahora el ídolo pop canadiense sorprendió al integrarse a una auténtica banda sinaloense… ¡y tocar la tarola!

La escena ocurrió en Los Ángeles, California, luego de un partido en The League —la liga de basquetbol y fútbol de salón impulsada por su propia marca de ropa, SKYLARK—, Bieber decidió unirse a los músicos de la Banda Joya Sinaloense, quienes amenizaban el final del encuentro.

Pero no solo los escuchó: se acercó, tomó las baquetas y comenzó a marcar el ritmo de la tambora con entusiasmo genuino, desatando una oleada de aplausos y celulares grabando.