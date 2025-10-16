Justin Bieber se luce con banda sinaloense en Los Ángeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Justin Bieber después de llevar serenata con mariachi a su esposa y bailar al ritmo de “Hermoso Cariño”, ahora el ídolo pop canadiense sorprendió al integrarse a una auténtica banda sinaloense… ¡y tocar la tarola!
La escena ocurrió en Los Ángeles, California, luego de un partido en The League —la liga de basquetbol y fútbol de salón impulsada por su propia marca de ropa, SKYLARK—, Bieber decidió unirse a los músicos de la Banda Joya Sinaloense, quienes amenizaban el final del encuentro.
Pero no solo los escuchó: se acercó, tomó las baquetas y comenzó a marcar el ritmo de la tambora con entusiasmo genuino, desatando una oleada de aplausos y celulares grabando.
El momento, grabado por fans y compartido por decenas de cuentas en TikTok e Instagram, generó euforia entre sus seguidores latinos, especialmente mexicanos. La frase “¡Justin, ya eres mexicano!” se convirtió en tendencia y símbolo del cariño que le tienen.
Durante la improvisada tocada, se le vio compartir risas con el influencer Matthew Espinosa, mientras interpretaban temas como Seis pies abajo de Banda El Recodo.
Su serenata a Hailey Bieber con Cielito Lindo y sus pasos virales al ritmo de mariachi son solo algunos ejemplos de esa conexión con México que, al parecer, sigue creciendo.
RPO