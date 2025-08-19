Justin Berfield, “Reese” en Malcolm el de en medio, viene a México para convivir con fans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Justin Berfield, recordado por interpretar a Reese en la exitosa serie Malcolm el de en medio, visitará México por primera vez para participar en el DesertCon, a realizarse en Hermosillo, Sonora.

El evento se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre de 2025 y contará con la presencia del actor, quien convivirá con los fanáticos de la serie que marcó a toda una generación en México y Latinoamérica.

La participación de Berfield incluye actividades exclusivas como fotografías, autógrafos y selfies, que podrán adquirirse por separado a través de la plataforma Boletomóvil.

Los precios van desde $999 pesos por una selfie con el actor, hasta $1,199 pesos por foto profesional o firma en pósters y coleccionables.

La organización del evento informó que las interacciones con el actor serán limitadas, por lo que se recomienda a los seguidores adquirir sus accesos con anticipación.