Justin Berfield, “Reese” en Malcolm el de en medio, viene a México para convivir con fans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Justin Berfield, recordado por interpretar a Reese en la exitosa serie Malcolm el de en medio, visitará México por primera vez para participar en el DesertCon, a realizarse en Hermosillo, Sonora.
El evento se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre de 2025 y contará con la presencia del actor, quien convivirá con los fanáticos de la serie que marcó a toda una generación en México y Latinoamérica.
La participación de Berfield incluye actividades exclusivas como fotografías, autógrafos y selfies, que podrán adquirirse por separado a través de la plataforma Boletomóvil.
Los precios van desde $999 pesos por una selfie con el actor, hasta $1,199 pesos por foto profesional o firma en pósters y coleccionables.
La organización del evento informó que las interacciones con el actor serán limitadas, por lo que se recomienda a los seguidores adquirir sus accesos con anticipación.
El anuncio fue recibido con entusiasmo en redes sociales, donde fanáticos de la serie celebraron la llegada de otro de los icónicos hermanos de la familia Wilkerson al festival, luego de que en ediciones anteriores se presentaran otros actores del elenco.
El DesertCon se ha consolidado como uno de los festivales de cultura pop y anime más importantes del noroeste del país, al reunir a invitados internacionales, cosplayers y actividades temáticas en torno al entretenimiento y la nostalgia televisiva.
