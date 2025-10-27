June Lockhart, ícono de ‘Lassie’, muere a los 100 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz estadounidense June Lockhart, reconocida por su participación en dos de las series más queridas de la televisión, Lassie y Lost in Space, falleció el jueves a los 100 años en su casa de Santa Mónica, California, por causas naturales. La noticia fue confirmada por Lyle Gregory, portavoz de la familia y amigo cercano durante cuatro décadas.

Lockhart nació el 25 de junio de 1925 en Nueva York, dentro de una familia profundamente ligada al mundo del espectáculo. Hija del actor nominado al Óscar Gene Lockhart y de la actriz Kathleen Lockhart, inició su carrera en cine y televisión desde joven, destacando por su versatilidad, elegancia escénica y carisma en pantalla.

Entre 1958 y 1964, formó parte del elenco de Lassie, una de las series más populares de la época, donde logró consolidar su presencia en la televisión estadounidense. Más tarde, entre 1965 y 1968, interpretó a Maureen Robinson en Lost in Space, una producción de ciencia ficción que se volvió de culto con el paso del tiempo.

Con una carrera que abarcó teatro, cine y televisión durante más de ocho décadas, June Lockhart deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su trabajo continúa siendo referente para generaciones de actores y espectadores que crecieron viéndola en la pantalla chica.

BCT