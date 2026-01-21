Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y más animes de MAPPA llegarán a Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Netflix y el prestigioso estudio de animación japonés MAPPA anunciaron una alianza estratégica global que promete transformar la forma en que se produce, distribuye y disfruta el anime en todo el mundo.

El acuerdo fue confirmado a través del sitio oficial de Netflix y contempla el desarrollo conjunto de nuevas producciones exclusivas, así como estrenos simultáneos internacionales, algo que ha sido ampliamente celebrado por millones de fanáticos del anime.

Con títulos como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan: The Final Season y Vinland Saga, MAPPA se ha consolidado como uno de los estudios más influyentes de la industria. Esta nueva colaboración busca expandir su alcance a escala global sin comprometer su independencia creativa.

“Esta asociación ampliada se basa en la creencia fundamental de MAPPA de ser un estudio independiente, tanto desde el punto de vista creativo como empresarial”, explicó Manabu Otsuka, presidente de MAPPA.

Más anime, más rápido: estrenos simultáneos

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es que los nuevos proyectos se estrenarán de forma simultánea en todo el mundo a través de Netflix. Esto significa que los fans ya no tendrán que esperar semanas o meses para ver sus series favoritas fuera de Japón.