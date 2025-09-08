Juez rechaza amparo a Christian Nodal en pleito con su exdisquera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El intérprete de regional mexicano Christian Nodal enfrenta un proceso judicial en contra de su exdisquera, que lo acusa de presunta falsificación de contratos.
El artista promovió un juicio de amparo para obtener acceso a la carpeta de investigación en su contra; sin embargo, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó concederle la suspensión provisional al considerar que su petición no estaba claramente definida.
De acuerdo con la empresa demandante:
Nodal habría intentado romper unilateralmente un contrato de exclusividad.
Existe una disputa por al menos tres discos.
Se le acusa de la presunta falsificación de 32 contratos.
El proceso continúa abierto y se espera que el próximo 10 de septiembre se determine si se concede la suspensión definitiva que le permitiría acceder a los documentos oficiales de la investigación.
