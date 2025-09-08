Juez rechaza amparo a Christian Nodal en pleito con su exdisquera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El intérprete de regional mexicano Christian Nodal enfrenta un proceso judicial en contra de su exdisquera, que lo acusa de presunta falsificación de contratos.

El artista promovió un juicio de amparo para obtener acceso a la carpeta de investigación en su contra; sin embargo, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó concederle la suspensión provisional al considerar que su petición no estaba claramente definida.