Juego de Tronos tendrá 3 series animadas

“Sin embargo, el trabajo en los otros dos proyectos animados continúa a buen ritmo... y mientras tanto, hemos trasladado NINE VOYAGES, nuestra serie sobre los viajes legendarios de Sea Snake, de la acción en vivo a la animación. Una medida que apoyo plenamente. Las restricciones presupuestarias probablemente habrían hecho que una versión de acción en vivo fuera prohibitivamente costosa, con la mitad del espectáculo teniendo lugar en el mar y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, desde Driftmark hasta Lys, las Islas Basilisk, Volantis, Qarth y… bueno, Una y otra y otra vez. Hay todo un mundo ahí fuera. Y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha", se puede leer en su blog.

Cabe recordar que Nine Voyages contará acerca de la serpiente marina Corlys Velaryon, donde en House of the Dragon es interpretado por Steve Toussaint, de 58 años de edad.

