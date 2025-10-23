Juan Gabriel y su Llegado: Netflix estrena documental con material exclusivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 30 de octubre, a casi nueve años de la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, Netflix lanzará el esperado documental Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero. Esta serie documental de dos episodios, que suman algo más de una hora de duración, estará basada exclusivamente en material inédito que el propio Juan Gabriel guardó a lo largo de más de cuarenta años, incluyendo videos, fotos y audios privados.

La directora del documental, María José Cuevas, destacó que la serie explora la vida de Juan Gabriel desde su infancia solitaria, que marcó su futuro, hasta su controversial presentación en el Palacio de Bellas Artes. La historia se reconstruye mediante las imágenes y grabaciones que el cantante guardó celosamente, y que finalmente se utilizan para dar una visión íntima de su vida personal y profesional. "Alberto dejó todo este material para que finalmente se hiciera un documental de su vida", señaló Laura Woldenberg, productora del proyecto, quien también resaltó la importancia de este legado.

El documental recorre diversos momentos clave de la vida del artista: desde sus primeros pasos en la música, su salto a la fama, su relación con su madre y hermanos, hasta la vida con sus hijos y su actitud frente a las críticas sobre su orientación sexual.