Juan Gabriel, el CURP que reaviva rumores de que sigue vivo

La imagen desató una oleada de comentarios y especulaciones. Para muchos internautas, el documento se convirtió en “prueba” de que la muerte del cantante en 2016 fue una mentira. Sin embargo, fuentes oficiales del Registro Civil aclaran que, cuando una persona fallece, su CURP no desaparece, sino que se inactiva en los registros administrativos.

A pesar de estas explicaciones, las teorías de que Juan Gabriel fingió su muerte siguen circulando, reforzadas por supuestos avistamientos en distintas partes del mundo, incluido uno en París que causó revuelo meses atrás.