Joven se opera para no ser madre y festeja

Y añadió: "Pensé si el control de la natalidad es tan malo, absolutamente no podría soportar estar embarazada. Hay muchas otras razones por las que no querría estar embarazada, pero ese descubrimiento hizo que pasara de ‘no quiero’ a ‘no podría'”, contó a la prensa de su país.

Luego de tomar la decisión recordó que tuvo que pasar 6 años en la búsqueda de un médico que quisiera practicarle un procedimiento de esterilización.

La joven encontró a un médico que la apoyó y le realizó el procedimiento, que consistió en extirpar ambas trompas de Falopio, y una eliminación del tejido que recubre el útero.

“Mi pareja ha sido fantástica y está muy de acuerdo con eso. Me ha estado cuidando durante toda la recuperación. Hablamos sobre los niños y las metas de la vida desde el principio de nuestra relación. Siempre escuchas el '¿y si tu pareja quiere hijos?' o '¿y si te enamoras de alguien que quiere tener hijos?' Pero la cuestión es que no estaría con alguien que no compartiera mi visión del futuro”, finalizó.