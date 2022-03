Joven rechaza donativo de un millón de pesos de Eduin Caz

Hace unos días, el cantante Eduin Caz se comunicó con él para donarle un millón de pesos, pero contrario a lo que uno pudiera imaginar, él joven los rechazó, pues antes de que Eduin levantara la mano para ayudarlo, el muchacho ya había juntado la cantidad necesaria con ayuda de la gente que lo sigue en redes sociales.

“Hace aproximadamente una hora me llegó el chisme de que cierto personaje me estaba buscando y abrí mi Instagram para escribirle y cuando abro su mensaje lo primero que leo es un mensaje que dice: Emilio, Dios te bendiga. Acabo de ver tu video, me enteré de la noticia y quiero que sepas que te voy a donar un millón de pesos, no necesito que lo compartas, que lo publiques no necesito publicidad, esto lo hago de corazón”.