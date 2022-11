Joven iba de Guadalajara a Chiapas y aerolínea la mandó al extranjero y sin visa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven cuenta a través de dos videos en su cuenta de Tiktok, cómo un vuelo nacional terminó convirtiéndose en uno internacional cuando la aerolínea en la que viajaba se equivocó y la mandó a otro avión con otro destino, ahí comenzó su historia.

Se trata de Marijose quien cuenta que se encontraba en el aeropuerto de Guadalajara con dirección a Tuxtla Gutiérrez, se formó, y al momento de ingresar al avión revisaron su pase de abordar y personal de la línea VOLARIS, la mandó a otra fila.

“Yo obviamente obedecí instrucciones, cuando entro a mi avión mi asiento estaba ocupado y me volvieron a pedir mi pase de abordar para checarlo, me dieron otro asiento y no me dijeron absolutamente nada”, narra la joven.

Después dice que se dio cuenta hacia dónde se dirigía al momento que le dieron su hoja de aduana para llenar y ella al no contar con pasaporte ni visa, pidió ayuda a las azafatas que no se comportaron muy amables.

Al llegar a Seattle en Washington, en Estados Unidos, el personal de VOLARIS se dio cuenta del gran problema que tenían al dejar ingresar a EUA a una pasajera que no contaba con visa.

“La multota que tendrá que pagar la aerolínea” “Tienes que revisar xk te puede afectar para cuando quieras sacar tu visa” “yo trabajo para una aerolínea y en verdad es un problemon para ellos que algo así pase, seguro los van a multuar”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron en sus videos.

Mira su #storytime y que no te pase.