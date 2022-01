Joven dona riñón a la mamá de su novia; ella lo deja y se casa con otro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales se ha vuelto viral un trend donde las personas cuentan sus desgracias amorosas, por lo que recientemente un profesor originario de Baja California se hizo viral tras contar su historia en la que supuestamente donó un riñón a la madre su novia, y al mes ella lo dejó para casarse con otro.

La historia de este joven rompió las redes luego de que muchos usuarios de TikTok compartieron el video en el que se lee la leyenda “Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, y aunque no dio mayores detalles de cómo fue que sucedió su decepción amorosa, lo internautas le recomendaron no volver a hacerlo, “No lo vuelvas a hacer ¿vale?”, por lo que en otro video contestó que eso sería imposible pues solo se quedó con un riñón, mientras que otros le dijeron que su historia les había ganado a todos los videos de dicho trend, “Quite esa cara compa, ella se perdió un gran caballero, siga a delante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore”.