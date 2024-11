Joven denuncia que la corrieron de restaurante en Acapulco porque estaba Luis Miguel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unos días se viralizó la visita de Luis Miguel en Acapulco, fue así como una joven compartió en TikTok su experiencia en donde le pidieron que se retirara debido a la visita del cantante.

Fue la joven @bereortiz50, quien narró que llegó al restaurante en Acapulco con sus amigas en donde también estaba el intérprete de “La Bikina”, por lo que el grupo de amigas se enteró por una foto que alguien más le tomó y comenzó a circular en redes sociales, no obstante, el mesero negó que es cantante estuviera ahí.

Fue así como empezaron a hablar del cantante y lo divertido que sería que estuviera con ellas, momento donde se acerca un guardaespaldas.

“En eso se me acerca un changotote enorme con otro acento que obviamente no era mexicano y de manera muy grosera, pero de verdad muy grosera, me dice: 'No puedes tomar foto, baja tu teléfono”, dice la joven.

Aunque la joven trató de explicarle que ella no tomó la foto, el guardaespaldas insistió que se fueran, además de prohibir tomarse fotos entre ellas, acto seguido llegó otro mesero para pedirles de forma más educada lo mismo.

“Estábamos comiendo el postre y de la nada llega el mesero y nos dice: 'Ya les voy a traer su cuenta' y no la pedimos y dice: 'Pero es que se tienen que retirar, sí es que ya vamos a cerrar”

Debido al momento las jóvenes decidieron irse del lugar por la incomodidad de no poder celebrar tranquilamente el cumpleaños de su amiga.

"Al final, Luis Miguel, súper lindo no se portó nada grosero, fue muy amable con todos, no se tomó fotos con todos obviamente, fue como de "buenas noches" y se fue, pero Luis Miguel nada grosero, muy amable y su equipo muy grosero"