Joven busca demandar a estilista por hacerle un corte de "honguito" [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una usuaria de TikTok, conocida como @lachicadebdm, se ha vuelto viral en redes sociales, después de compartir un video llorando donde denuncia haber sido víctima de un pésimo corte de cabello.

En el video, la joven detalla cómo acudió a una peluquería, dejando en claro cómo quería su corte, pero en su lugar recibió un trabajo mal hecho.

“Hoy les vengo a hablar acá por algo que me está pasando que es muy feo. Estoy buscando abogado o abogada porque hoy fui a una peluquería acá cerca de mi barrio y le pedí que, si por favor me podía cortar el pelo hasta la altura de la pera y me dijo que sí, que no había problema. Hasta ahí todo bien”, comenta la chica.