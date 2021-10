José María Napoleón es operado de emergencia tras accidente

Además, agregó, “se los digo yo para que no... A veces se distorsionan las cosas y no me gusta; quiero ser yo, seguir siendo amigo de todos ustedes y compartirlo con todos. Qué estén muy bien, hasta luego”.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunas celebridades escribieron mensajes de apoyo para José María Napoleón deseándole una pronta recuperación y que todo salga bien de su cirugía, entre ellos destaca la conductora de "Hoy" Andrea Legarreta, la cantante Edith Marquez y el actor Omar Chaparro.