Jorge Ortíz de Pinedo despide con desgarrador mensaje a don Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del espectáculo en México está de luto tras la muerte del actor y comediante Eduardo Manzano, mejor conocido como “El Polivoz”, quien falleció este 5 de diciembre de 2025 a los 87 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, a través de redes sociales, donde expresó: “Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz, papito hermoso.”

Uno de los tributos más sentidos fue el del también actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien compartió un extenso y emotivo mensaje en el que reconoció la trayectoria y legado de su amigo:

“Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la comedia mexicana [...] nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables”, escribió Ortiz de Pinedo, quien también recordó su última etapa interpretando a Don Arnoldo López Conejo, el abuelo en la serie Una Familia de Diez.

Ortiz de Pinedo compartió que convivió con Manzano los últimos 15 años, tanto en teatro como en televisión, y anunció que las emisiones de Tú crees y Una familia de diez de este fin de semana estarán dedicadas a su memoria.

Nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, Eduardo Manzano dejó huella como imitador, actor de teatro, televisión y cine. Fue parte del legendario dúo Los Polivoces junto con Enrique Cuenca, y más adelante se ganó el cariño de nuevas generaciones con su participación en programas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, así como en cintas como Yo hice a Roque III y Escuela para brujas.

Sus restos serán velados este mismo día a partir de las 16:00 horas en una agencia funeraria ubicada en General Prim, en la capital del país.