Jodie Foster vuelve a Morelia para el Festival de Cine

Jodie Foster es considerada una de las intérpretes más influyentes de su generación. Con una carrera de más de cinco décadas, ha dejado huella en clásicos del cine como Taxi Driver, Contacto, La habitación del pánico, Valiente y Nell. Ha ganado dos premios Oscar® como Mejor Actriz por sus papeles en La acusada y El silencio de los inocentes, y recientemente fue nominada al mismo galardón como Mejor Actriz de Reparto por Nyad.

En 2024, Foster también fue reconocida con un premio Emmy por su interpretación en la serie True Detective: Night Country. Detrás de cámaras, ha dirigido largometrajes como El pequeño Tate, A casa por vacaciones, El castor y El maestro del dinero, así como episodios de series icónicas como Orange Is the New Black, House of Cards, Black Mirror e Historias del loop.

Esta será la segunda visita de Foster al FICM. En 2023, durante la 21ª edición del festival, fue galardonada con el Premio a la Excelencia Artística y la Medalla Filmoteca UNAM, además de ofrecer una clase magistral ante una abarrotada audiencia.

El Festival Internacional de Cine de Morelia se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre de 2025 con funciones presenciales en distintas sedes de la ciudad y funciones virtuales a través de la plataforma nuestracine.mx. La función inaugural se realizará el 10 de octubre, aunque habrá funciones preinaugurales desde el día 9.

Los detalles de la programación y venta de boletos se anunciarán próximamente en el sitio web oficial www.moreliafilmfest.com y en las redes sociales del festival.

RYE