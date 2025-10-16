Jim Carrey, podría ser Súper Sónico en live-action

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de más de seis décadas en el imaginario colectivo, Los Supersónicos (The Jetsons) podrían finalmente dar el salto del dibujo animado a la acción real, con un protagonista de lujo: Jim Carrey, quien está en conversaciones avanzadas para interpretar a George Jetson (Súper Sónico en Latinoamérica).

La información fue revelada por el medio especializado The Wrap, que detalló que Warner Bros. Pictures está detrás del proyecto, bajo la dirección de Colin Trevorrow, conocido por su trabajo en Jurassic World: Dominion (2022). A su lado, se encuentra el guionista Joe Epstein, quien fungió como showrunner de The Idol en HBO, ambos también negociando su participación como escritores del guion.

Los Supersónicos, creados por el legendario estudio Hanna-Barbera, debutaron en 1962 como la versión futurista de Los Picapiedra. La serie presentó una visión optimista y colorida del futuro, donde los autos volaban, los robots limpiaban el hogar y la comida se preparaba con solo oprimir un botón.

Desde hace décadas, la posibilidad de llevar esta historia al cine en live-action ha estado en el aire. En 2003 se habló de Adam Shankman como posible director. Más tarde, nombres como Robert Rodriguez y Conrad Vernon también sonaron. Incluso en 2017, Robert Zemeckis (director de Volver al Futuro) trabajó en un piloto para ABC, que nunca se convirtió en serie.

Conocido por papeles icónicos como Ace Ventura, La Máscara o El Grinch, Jim Carrey regresó a la escena cinematográfica en los últimos años gracias a su interpretación del Dr. Robotnik en la franquicia Sonic the Hedgehog de Paramount. Su último papel fuera de esa saga fue en el oscuro drama Dark Crimes, que se presentó en festivales en 2016.

Si se concreta el acuerdo, Carrey interpretaría a George Jetson, el patriarca de una familia del año 2062, integrada por su esposa Jane, sus hijos Judy y Elroy, su robot doméstica Rosie y su perro Astro.