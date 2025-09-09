Jezzini rompe el silencio en TV: nuevo look, nuevo nombre y música en puerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras semanas de incertidumbre y rumores en redes sociales, el influencer Jezzini reapareció en el programa Venga la Alegría, sorprendiendo a su audiencia con un nuevo look, un nuevo nombre —Zinni— y el anuncio de un proyecto musical.
Su desaparición en redes sociales a inicios de agosto encendió la preocupación entre seguidores, quienes notaron publicaciones enigmáticas en su Instagram: citas del poeta Arthur Rimbaud, imágenes de serpientes y huevos estrellados, además de un video donde hablaba de una sesión de hipnosis para dejar de fumar. Poco después, eliminó todo su contenido.
El 2 de septiembre, rompió el silencio con un comunicado titulado “Hasta pronto”, en el que aseguró estar “bien, muy bien” y explicó que su retiro temporal fue una decisión personal tras “explotar emocionalmente”.
En su reaparición televisiva, luciendo peluca negra, camiseta blanca y overol oscuro, explicó que el proceso de introspección vivido tras la hipnosis lo llevó a “despertar otra conciencia” y adoptar su nuevo nombre artístico.
Ahora, como Zinni, anunció el inicio de una etapa musical, aunque no reveló fecha de lanzamiento. A través de sus redes sociales publicó imágenes de su “nueva era”, lo que mantiene la expectativa entre su comunidad digital.
