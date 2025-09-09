Jezzini rompe el silencio en TV: nuevo look, nuevo nombre y música en puerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras semanas de incertidumbre y rumores en redes sociales, el influencer Jezzini reapareció en el programa Venga la Alegría, sorprendiendo a su audiencia con un nuevo look, un nuevo nombre —Zinni— y el anuncio de un proyecto musical.

Su desaparición en redes sociales a inicios de agosto encendió la preocupación entre seguidores, quienes notaron publicaciones enigmáticas en su Instagram: citas del poeta Arthur Rimbaud, imágenes de serpientes y huevos estrellados, además de un video donde hablaba de una sesión de hipnosis para dejar de fumar. Poco después, eliminó todo su contenido.